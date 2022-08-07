В Крыловском районе три пьяных вандала погнули дорожные знаки
Происшествия
07.08.2022 12:35
Трем жителям Крыловского района в возрасте 18, 19 и 25 лет грозит до трех лет лишения свободы за поврежденные дорожные знаки. Ущерб от действий вандалов превысил 24 тыс. рублей.
По данным следствия, подозреваемые, нанеся удары руками и ногами, согнули две стойки с дорожными знаками и один щиток со световозвращающей пленкой на одной из улиц. Сообщается, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемых задержали по месту их проживания. На них завели уголовное дело за вандализм. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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