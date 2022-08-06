В Крыму девушка устроила танцы на Вечном огне и сожгла памятный венок

Фото скриншот crim.sledcom.ru.

Инцидент произошел 3 августа на мемориале Вечный огнь, расположенном на аллее Славы в Керчи. В СКР возбудили уголовное дело.

По данным следствия, пьяная 26-летняя местная жительница забралась на постамент Вечного огня, танцевала там, после чего бросила находящийся рядом памятный венок на газовую горелку. Венок загорелся. Расплавленный пластик потушил Вечный огонь.

Подозреваемую задержали. Опубликована видеозапись допроса, на котором злоумышленница раскаивается в своем поступке. В отношении девушки возбудили уголовное о вандализме и осквернении мемориала, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

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