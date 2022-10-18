В Крыловском районе полицейские помогли водителю грузовика заменить колесо
Общество
18.10.2022 21:06
Поломка произошла на федеральной трассе М-4 «Дон». Во время движения по дороге у КамАЗа отлетело заднее правое колесо.
Большегруз остановился на проезжей части, парализовав движение транспорта. Водитель не смог справиться с повреждением самостоятельно. Госавтоинспекторы оперативно оказали ему содействие. Они вызвали специальную технику для крупногабаритного транспорта и организовали реверсивное движение.
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