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На сайте «Кубань 24» стартовала ежегодная премия для полицейских «Поступок»

Общество
17.10.2022 20:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sajte-kuban-24-startovala-ezhegodnaya-premiya-dlya-politsejskih-postupok
Видео канала «Кубань 24»

Проект рассказывает о полицейских, которые не прошли мимо чужой беды, рисковали собственной жизнью, защищали и спасали граждан.

В 2022 году в конкурсе участвуют 69 полицейских. На сайте представлены события, в которых они проявили себя. Посетители могут выбрать тот поступок, который их больше всего впечатлил.

Голосование продлится до 24 октября. Награждать победителей будут 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские помогли довезти в больницу Краснодара годовалого тяжелобольного ребенка.

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