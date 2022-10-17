На сайте «Кубань 24» стартовала ежегодная премия для полицейских «Поступок»
Общество
17.10.2022 20:29
Проект рассказывает о полицейских, которые не прошли мимо чужой беды, рисковали собственной жизнью, защищали и спасали граждан.
В 2022 году в конкурсе участвуют 69 полицейских. На сайте представлены события, в которых они проявили себя. Посетители могут выбрать тот поступок, который их больше всего впечатлил.
Голосование продлится до 24 октября. Награждать победителей будут 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские помогли довезти в больницу Краснодара годовалого тяжелобольного ребенка.
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