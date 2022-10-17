Полицейские помогли довезти в больницу Краснодара годовалого тяжелобольного ребенка
Происшествия
17.10.2022 14:47
К сотрудникам ДПС, дежурившим на трассе Краснодар — Верхнебаканский, обратилась жительница станицы Северской.
Женщина рассказала, что везет в краснодарскую больницу годовалого ребенка. Она пояснила, что ее сын тяжело болен и нуждается в экстренной помощи врачей.
Полицейские, включив спецсигналы и проблесковые маячки на патрульной машине, сопроводили автомобиль с матерью и ребенком в больницу Краснодара. Там мальчику оказали своевременную медпомощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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