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В Крыловском районе пенсионер на легковушке врезался в дерево и погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krylovskom-rajone-pensioner-na-legkovushke-vrezalsya-v-derevo-i-pogib
В Крыловском районе пенсионер на легковушке врезался в дерево и погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 20 апреля около 8:30 на трассе «подъезд к станице Новосергиевской».

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля LADA ехал в сторону станицы Кугоейской. Он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

В результате аварии водить автомобиля погиб на месте, его пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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