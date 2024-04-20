В Крыловском районе пенсионер на легковушке врезался в дерево и погиб

Смертельное ДТП произошло 20 апреля около 8:30 на трассе «подъезд к станице Новосергиевской».

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля LADA ехал в сторону станицы Кугоейской. Он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

В результате аварии водить автомобиля погиб на месте, его пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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