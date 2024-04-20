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Подросток устроил смертельную аварию с тремя погибшими в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-ustroil-smertelnuyu-avariyu-s-3-pogibshimi-v-adygee
Подросток устроил смертельную аварию с тремя погибшими в Адыгее
Фото t.me/ugibddra

Смертельное ДТП произошло 20 апреля около 5:00 на 39 км трассы А-160 «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск» в районе аула Вочепший Теучежского района.

По предварительным данным, 17-летний житель Теучежского района за рулем автомобиля LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую «Газель» под управлением 40-летнего жителя Краснодара.

В результате ДТП виновник аварии и двое его 17 и 18-летних пассажиров скончались на месте от полученных травм. Водителя «Газели» госпитализировали в краснодарскую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Адыгее.

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