Подросток устроил смертельную аварию с тремя погибшими в Адыгее

Смертельное ДТП произошло 20 апреля около 5:00 на 39 км трассы А-160 «Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск» в районе аула Вочепший Теучежского района.

По предварительным данным, 17-летний житель Теучежского района за рулем автомобиля LADA не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовую «Газель» под управлением 40-летнего жителя Краснодара.

В результате ДТП виновник аварии и двое его 17 и 18-летних пассажиров скончались на месте от полученных травм. Водителя «Газели» госпитализировали в краснодарскую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Адыгее.

Читайте также: прицеп КамАЗа опрокинулся набок после столкновения с легковушкой под Армавиром.