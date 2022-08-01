В Крыловском районе на трассе пьяный водитель без прав вылетел в кювет

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 29 июля около 2:00 в районе 1 км трассы «Магистраль ДОН — станица Крыловская.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем Kia Rio превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела в кювет. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

Сообщается, что мужчина ранее был лишен прав. На момент аварии у него имелись признаки алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

Читайте также: в Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли.