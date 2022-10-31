В Кропоткине завершили реконструкцию спортзала школы № 44

Видео канала «Кубань 24»

Много лет его ремонтировали лишь косметически, и теперь настало время кардинальных перемен. Рабочие заменили кровлю, сделали раздевалки и санузел с душевой, а на игровом поле нанесли разметку.

Преображение оценили глава Кавказского района, педагоги и, конечно, их воспитанники.

«Ребята будут здесь заниматься. И это поможет развить в них интерес к разным видам спорта: кто-то увлечется баскетболом, волейболом, футболом. Даже те, кто к спорту вообще никак не относятся, увидев, какой у нас появился отличный инвентарь, отличное оборудование, подумают чем-то заняться», — сказал ученик средней школы № 44 Кропоткина Егор Гавриленко.

В школе № 44 многие ученики посещают спортивные секции и затем побеждают на соревнованиях по плаванию, дзюдо, самбо и гимнастике. На то, чтобы у них были комфортные условия для занятий прямо в школе, выделили 3,8 млн рублей.

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