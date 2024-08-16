В Кропоткине сотрудники кладбища по ошибке облагородили пустую могилу

Житель Кропоткина Евгений Лавринович вместе с женой еще 2 года назад приобрели участок под могилы. По словам мужчины, сотрудники кладбища перепутали территории, и похоронили их родственника на соседней.

«Показывают им наше место, мол вот это и вот это. Проходит 1,5-2 месяца, нам звонят и говорят, что все установлено и все сделано. Мы приезжаем, видим — лежит родственник, но почему-то с другой стороны», — рассказывает житель Кропоткина Евгений Лавринович.

Только спустя время местные власти осознали, что облагородили не тот участок. Чтобы исправить ситуацию, предложили Евгению привести в порядок ту часть, которая была куплена изначально, а старую конструкцию снести. Владельцы отказались от такого предложения.

«Три года здесь человек уже лежит. Нам говорят: «Нет, мы все равно снесем». Я предложил просто переделать документацию, так как соседнее место еще не куплено. Говорю: «Оставьте то, сделайте нам это место». Но нам отказали», — делится Лавринович.

Съемочная группа «Кубань 24» решила прояснить ситуацию у предприятия ритуальных услуг Кропоткина. Но к тому времени конфликт удалось разрешить. Директор кладбища Дмитрий Чаленко, несмотря на отпуск, прибыл на место, чтобы лично поговорить с Евгением. В итоге обе стороны нашли компромисс.

«Мы обговорили этот вопрос с людьми на месте. Показали, как это все должно быть, они с этим согласились. На сегодняшний день никаких претензий они не имеют», — уточняет директор МУП «Ритуальные услуги Кропоткина» Дмитрий Чаленко.

Семья Лавринович наконец получила право на свой участок. Остались лишь переделать документы.

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