Кладбище домашних животных: могилу питомца обнаружили в центре Краснодара

На пересечении улицы Бабушкина и проезда Кропоткина в кубанской столице захоронение некого Симбы возмутило местных жителей.

День пенсионерки Надежды Воробьевой омрачила соседка с плохими новостями. Она отвела ее и показала самодельный крест, неизвестно откуда взявшийся рядом с ее домом. Надписи «Симба» и «Покойся с миром» на латинице ― вся известная информация об усопшем. У Воробьевой свои догадки.

«Это точно ребята, взрослые не будут. Даже лампады поставили», ― делится жительница Краснодара Надежда Воробьева.

Жители проезда Кропоткина утверждают, что подобные захоронения здесь ― не редкость. Однако такое торжественное погребение видят впервые. В этот раз соседи прибегли к решительным мерам.

«Я поехал в милицию. Если хоронят с крестом животного, то это что-то невероятное», ― рассказывает житель Краснодара Александр Мирошниченко.

Самодельный крест выкинули, чтобы не шокировать окружающих. Такой случай в центре города ― уникален, но на окраинах нечто подобное приобрело невиданный размах.

«Специально оборудованного кладбища для животных в Краснодаре нет, потому нередко возникают стихийные. Например, в лесопарке микрорайона Гидростроителей. Здесь около десятка захоронений. Люди сооружают для любимцев подобные могилки, оставляют игрушки питомцев. Со стороны сначала даже непонятно, что это кладбище именно для животных, потому от такого зрелища посередине зеленой зоны становится жутко», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Подобные самодельные могилы ненадежны. Сделанные из подручных материалов, они размываются дождями, а останки питомца могут растащить обитатели лесопарка. Стремление к упокоению домашних любимцев на человеческий манер психологи объясняют отождествлением их с членами семьи.

«Необходимо понимать, что в категорию утраты входит не только потеря близкого человека, но и потеря питомца, потеря близких отношений, потеря беременности. Проживаются они так же, как и утрата близкого человека, проживая все пять стадий, на реабилитацию после которых уходит от полугода до года», ― отмечает клинический психолог, гештальт-терапевт Серафима Георгизова.

Корректно расстаться с питомцем можно, сдав его тело в ветеринарную клинику. Сотрудники проведут все необходимые процедуры.

«У нас заключен договор с крематорием в Тимашевке. Есть индивидуальная кремация, то есть приносят урну сюда и отдаем владельцам», ― говорит управляющая ветклиникой Татьяна Скрыпник.

Самовольное захоронение карается административной ответственностью. Нарушителям могут грозить штрафы от 4 до 5 тыс. рублей. Потому провожать любимца в последний путь лучше с уважением и к окружающим.

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