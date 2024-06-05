В соцсетях опубликовали видео из квартиры хозяйки 50 кошек в Краснодаре

Женщина держит в своей однокомнатной квартире в микрорайоне Гидростроителей 50 кошек, чем крайне возмущены соседи.

Они рассказали в соцсетях, что проблема не только в сильном неприятном запахе и антисанитарии — многие кошки истощены и не получают ветеринарную помощь. В квартиру хозяйка никого не пускает, но зоозащитники смогли войти и снять все, что происходит в помещении.

Сейчас управляющая компания написала заявление в Роспотребнадзор и полицию, а также направила уведомление собственнику о приведении жилого помещения в надлежащее состояние. Выяснили, что сама женщина в квартире не живет — она только иногда приходит покормить питомцев.

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