В Кропоткине пьяные сожители влезли в чужой дом, вынесли вещи и угнали машину

В полиции Кавказского района завершили расследование уголовного дела в отношении 28 и 29-летних жителей Кропоткина, которых обвиняют в краже.

По данным следствия, пьяные мужчина и его сожительница проникли в дом местной жительницы через незапертую дверь. Злоумышленники забрали деньги из ее сумки, ноутбук и золотое кольцо, а также ключи от автомобиля BMW, который был припаркован во дворе.

После они сели в машину, завели двигатель и скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба составила около 10,4 млн рублей.

Угнанную машину изъяли и вернули законной владелице. Расследование уголовного дела завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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