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На Кубани бизнесмен похитил у фирмы 3 млн рублей за 600 тонн свекловичной патоки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-biznesmen-pohitil-u-firmy-3-mln-rublej-za-600-tonn-sveklovichnoj-patoki
На Кубани бизнесмен похитил у фирмы 3 млн рублей за 600 тонн свекловичной патоки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Отрадненского района в апреле завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 41-летнего предпринимателя.

По данным следствия, ранее судимый местный житель занимался оптовой торговлей сельхозпродукцией. Он заключил договор с местным предприятием на поставку 600 т свекловичной патоки. Мужчина подписал договор и получил около 3 млн рублей, но товар не поставил. Деньги злоумышленник присвоил.

Возбудили уголовное дело. До суда подозреваемого отпустили по подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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