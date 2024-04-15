На Кубани бизнесмен похитил у фирмы 3 млн рублей за 600 тонн свекловичной патоки

В полиции Отрадненского района в апреле завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 41-летнего предпринимателя.

По данным следствия, ранее судимый местный житель занимался оптовой торговлей сельхозпродукцией. Он заключил договор с местным предприятием на поставку 600 т свекловичной патоки. Мужчина подписал договор и получил около 3 млн рублей, но товар не поставил. Деньги злоумышленник присвоил.

Возбудили уголовное дело. До суда подозреваемого отпустили по подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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