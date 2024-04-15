В Краснодаре осудили афериста за обман знакомых на 70 млн рублей

Приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в мошенничестве, 15 апреля вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

По данным суда, житель Ростовской области брал у жителей Краснодара займы под предлогом покупки техники Apple в Китае для продажи в России. Злоумышленник обещал пострадавшим вернуть деньги под 10%.

Желая вложиться в «прибыльный бизнес», люди передавали мужчине от 2 до 33 млн рублей. Злоумышленник свои обязательства не выполнил, полученные деньги присвоил. Сумма ущерба составила почти 70 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 6 лет 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски пострадавших о возмещении материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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