В Кропоткине после сильного дождя подтопило дворы и улицы

На город 12 июня обрушился ливень. Часть территорий оказалась подтоплена.

Местные жители рассказали в соцсетях, что после дождя вода сильно поднялась в Восточном тоннеле, на улицах: Северной, Красной, Пушкина, Гоголя, Путевой, Спортивной, переулке Лосевском и других микрорайонах города.

Вода зашла на территорию дворов частных домов. Потоки воды заметили и около трассы «Кавказ» в районе виадука.

В связи с подтоплениями жителям Кропоткина рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.

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