В Кропоткине открыли первый в РФ индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

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Промпарк «Достояние» в Кропоткине стал пятым промышленным парком на Кубани. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Замглавы Кубани отметил, что это первый в стране индустриальный парк для малого и среднего бизнеса. Промпарк создали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Именно индустриальные парки – драйвер развития промышленности в нашем регионе. У нас комфортный бизнес-климат, удобная логистика, развитая система льгот и преференций, огромный рынок сбыта. Но при этом — недостаток свободной земли и определенный энергодефицит, который сдерживает развитие производств. И именно индустриальные парки полностью снимают этот вопрос, предоставляя готовые площадки для промышленников», — написал Руппель в Telegram.

В настоящее время на Кубани действует пять промпарков и строится еще три. В действующих парках размещаются 25 производств, создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

«Помимо промпарка «Достояние» на Кубани действуют четыре подобные площадки, две — в Краснодаре, по одной — в Динском и Усть-Лабинском районах. В стадии строительства еще три. Мы предоставляем промышленным предприятиям поддержку по 12 направлениям. В том числе финансируем часть затрат инвесторов на создание импортозамещающих производств, резидентам промпарков возмещаем половину стоимости аренды земель и производственных площадей в границах промпарков региона. Также для них действуют специальные налоговые льготы и преференции на аренду земель», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В промпарке «Достояние» планируют создать не менее 600 новых рабочих мест. Инвестиции в создание промпарка «Достояние» площадью 13,3 га превысят 6,3 млрд рублей.

«Дали старт первому производству промпарка «Достояние» — компании «Кавказский бювет»! Здесь будет производиться не только качественная питьевая вода из собственных скважин, но и сладкие напитки. В том числе по таким позициям, которые не так давно ушли с российского рынка», — добавил Руппель.

По словам гендиректора парка Михаила Хоменкова, производственный комплекс «Кавказского Бювета» занимает более 46 тыс. кв. м. Его мощность превысит 50 млн декалитров питьевой воды и напитков в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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