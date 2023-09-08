В Кропоткине на ходу загорелся грузовик

Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улицы Краснодарской и переулка Знаменского поступило в МЧС 8 сентября в 12:32.

По предварительным данным, грузовик загорелся во время движения. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 5 человек и 2 единицы техники 16-й пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, огонь был очень сильным, во время пожара раздавались громкие хлопки.

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