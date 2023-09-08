«Хлопок, вся машина в огне»: автомобиль сгорел ночью в Геленджике

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября в микрорайоне Северный, 49. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

Они сообщили, что произошел хлопок и машина загорелась.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:03. Прибыв на место в 22:12, пожарные установили, что горит автомобиль, огонь охватил 6 кв. м. Пожар удалось быстро локализовать. В 22:17 его полностью ликвидировали.

В тушении возгорания участвовали пять человек и две единицы техники.

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