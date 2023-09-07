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Дом многодетной семьи дотла сожгли в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dom-mnogodetnoj-semi-dotla-sozhgli-v-ejske
Дом многодетной семьи дотла сожгли в Ейске
Фото t.me/chpkrasnodara

Пожар в доме на улице Калинина в Ейске произошел в ночь на 3 сентября.

Установлено, что там жила многодетная семья. Возгорание произошло в результате поджога. Огонь уничтожил все имущество семьи.

По факту поджога возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Также ведется проверка на предмет соблюдения социальных, жилищных прав пострадавших. В ходе проверки, в том числе рассмотрят вопрос о предоставлении муниципального маневренного фонда для временного проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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