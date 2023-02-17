В Кропоткине на ходу загорелась легковушка

Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Авиационной и Гагарина поступило в МЧС 17 февраля в 7:33.

Машина загорелась на ходу. К приезду спасателей легковой автомобиль марки Peugeot был полностью охвачен огнем. Его оперативно потушили пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали пять человек и одна единица техники, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

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