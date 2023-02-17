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В Кропоткине на ходу загорелась легковушка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-na-hodu-zagorelas-legkovushka
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Авиационной и Гагарина поступило в МЧС 17 февраля в 7:33.

Машина загорелась на ходу. К приезду спасателей легковой автомобиль марки Peugeot был полностью охвачен огнем. Его оперативно потушили пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали пять человек и одна единица техники, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

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