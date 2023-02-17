В Кропоткине на ходу загорелась легковушка
Происшествия
17.02.2023 10:41
Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Авиационной и Гагарина поступило в МЧС 17 февраля в 7:33.
Машина загорелась на ходу. К приезду спасателей легковой автомобиль марки Peugeot был полностью охвачен огнем. Его оперативно потушили пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работали пять человек и одна единица техники, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре во время пожара в частном доме пострадал человек.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
- Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75