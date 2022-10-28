В Кропоткине капитальный ремонт Дома культуры завершили на 70%
Общество
28.10.2022 08:45
Зеркальный витраж украсит местный ДК. Фасад здания облицуют композитным материалом, чтобы стены дышали, а в центре вентилируемого пространства установят главный элемент декора. Его изготавливают в Подмосковье.
«На сегодняшний момент работы выполнены практически на 70%. В ноябре ждем доставку витражных стекол, и примерно будет три дня на установку. То есть вы сами увидите, как это будет красиво. Я думаю, что жителям города понравится», — сообщил заместитель директора ДК Кропоткина Сергей Попов.
Витраж установят на специальной алюминиевой конструкции. Капремонт проводят по краевой программе «Развитие культуры».
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