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В Кропоткине кадеты казачьего корпуса отправили посылку своему командиру в зону СВО

Общество
20.10.2022 08:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-kadety-kazachego-korpusa-otpravili-posylku-svoemu-komandiru-v-zonu-svo
Видео канала «Кубань 24»

Сергея Осадчего призвали в армию сразу после объявления в стране частичной мобилизации. Воспитанники вспоминают о нем с теплотой.

«Он добрый, честный человек, когда кто-то себя плохо ведет, он бывает строгим, но это по правилам. Мы Сергея Юрьевича очень ждем и верим, что он выиграет. Мы надеемся, что он вернется живым», — сказал кадет Кропоткинского казачьего кадетского корпуса Дмитрий Сафронов.

В коробки кадеты упаковали продукты и медикаменты. Также они написали письма. В них последние новости корпуса и слова поддержки.

Читайте также: из Краснодара в пункт сбора отправили еще одну группу мобилизованных.

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