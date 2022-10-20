В Кропоткине кадеты казачьего корпуса отправили посылку своему командиру в зону СВО

Видео канала «Кубань 24»

Сергея Осадчего призвали в армию сразу после объявления в стране частичной мобилизации. Воспитанники вспоминают о нем с теплотой.

«Он добрый, честный человек, когда кто-то себя плохо ведет, он бывает строгим, но это по правилам. Мы Сергея Юрьевича очень ждем и верим, что он выиграет. Мы надеемся, что он вернется живым», — сказал кадет Кропоткинского казачьего кадетского корпуса Дмитрий Сафронов.

В коробки кадеты упаковали продукты и медикаменты. Также они написали письма. В них последние новости корпуса и слова поддержки.

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