В Кропоткине горела шелуха от подсолнечника на площади 800 кв. метров 

Сообщение о возгорании на улице Плодородной поступило диспетчеру Кавказского пожарно-спасательного гарнизона 20 августа в 13:22.

Пожарные прибыли на место и установили, что на открытой территории загорелась шелуха подсолнечника на площади 800 кв. м. а открытой территории. В 15:30 пожар локализовали, в 20:33 — полностью ликвидировали.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 61 человек личного состава, 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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