В Крещение в Краснодарском крае местами потеплеет до +18 °С

По прогнозу синоптиков, 19 января в регионе будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидаются дожди.

В отдельных районах пройдут ливни, а в горных районах мокрый снег. Ветер южный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Днем на Кубани потеплеет до +8…13 °С. В центральных и южных районах столбики термометров поднимутся до +13…18 °С. В горах днем +4…9 °С, на Черноморском побережье — +10…15 °С.

В Краснодаре 19 января в дневные часы потеплеет до +14…16 °С. Ветер южный 5-10 м/с, с порывами до 12-18 м/с. Днем пройдет небольшой дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: дневные крещенские купания в море в Сочи под вопросом из-за усиления волн. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.