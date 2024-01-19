Мэр Сочи: дневные крещенские купания в море под вопросом — усиливаются волны

Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне.

С праздником горожан поздравил мэр Сочи Алексей Копайгородский, отметив, что ночные омовения прошли спокойно.

В Сочи для организованных крещенских купаний подготовили 12 мест во всех районах курорта. Однако по дневным омовениям решение будут принимать по фактической погоде, в море поднимается шторм, и это может быть небезопасно, отметил мэр.

«Праздничные богослужения сейчас продолжаются в 36 сочинских храмах, там проводят литургии и освящение воды. Сердечно поздравляю с Крещением Господним. Желаю здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, пусть в ваших домах и семьях всегда царят тепло, взаимопонимание и уют, с праздником!» — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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