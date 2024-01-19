Кондратьев поздравил с Крещением верующих Краснодарского края
Общество
19.01.2024 07:59
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.
Со светлым праздником кубанцев поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Один из главных светлых праздников издревле считается днем обновления и очищения души и тела, приобщения к божественной благодати. Великая святость крещенской воды дарует силу для новых начинаний в жизни и труде, надежду на лучшее. Желаю всем жителям края мира, душевного спокойствия, добра и благополучия!» — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
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