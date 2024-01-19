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Кондратьев поздравил с Крещением верующих Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-s-kreshheniem-veruyushhih-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев поздравил с Крещением верующих Краснодарского края
Фото t.me/kondratyevvi

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне.

Со светлым праздником кубанцев поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Один из главных светлых праздников издревле считается днем обновления и очищения души и тела, приобщения к божественной благодати. Великая святость крещенской воды дарует силу для новых начинаний в жизни и труде, надежду на лучшее. Желаю всем жителям края мира, душевного спокойствия, добра и благополучия!» — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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