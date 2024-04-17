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В Кремле сообщили об «определенных нюансах» на церемонии инаугурации Путина

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kremle-soobshhili-ob-opredelennyh-nyuansah-na-tseremonii-inauguratsii-putina
В Кремле сообщили об «определенных нюансах» на церемонии инаугурации Путина
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 апреля.

По словам представителя Кремля, в целом инаугурацию президента проведут стандартно, но ожидаются незначительные нюансы.

«Церемония прописана достаточно хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сообщил Дмитрий Песков.

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая в Кремле. В этот же день правительство РФ сложит свои полномочия. На следующий день депутаты выберут нового председателя правительства, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активисты из Краснодара предложили сделать выходным день инаугурации президента. По их мнению, трансляцию этого события нужно проводить во всем мире, чтобы все могли посмотреть и запомнить это на всю жизнь.

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