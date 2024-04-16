Краснодарские активисты предложили сделать выходным день инаугурации президента
Общество
16.04.2024 15:46
Краснодарские активисты «Отрядов Путина» в видеообращении попросили сделать день инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая выходным днем.
«Мы, «Отряды Путина», ждем 7 мая инаугурацию нашего любимого Владимира Владимировича Путина. Мы просим правительство просим сделать 7 мая выходным днем, чтобы россияне могли в кругу семьи посмотреть это историческое событие», — сказала одна из участниц движения.
Активисты считают, что трансляцию инаугурации необходимо проводить во всем мире, чтобы люди могли посмотреть и запомнить это на всю жизнь.
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