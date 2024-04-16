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Краснодарские активисты предложили сделать выходным день инаугурации президента

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskie-aktivisty-predlozhili-sdelat-den-inauguratsii-prezidenta-vyhodnym
Краснодарские активисты предложили сделать выходным день инаугурации президента
Кадр из видео youtube.com/@otryadyputina

Краснодарские активисты «Отрядов Путина» в видеообращении попросили сделать день инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая выходным днем.

«Мы, «Отряды Путина», ждем 7 мая инаугурацию нашего любимого Владимира Владимировича Путина. Мы просим правительство просим сделать 7 мая выходным днем, чтобы россияне могли в кругу семьи посмотреть это историческое событие», — сказала одна из участниц движения.

Активисты считают, что трансляцию инаугурации необходимо проводить во всем мире, чтобы люди могли посмотреть и запомнить это на всю жизнь.

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