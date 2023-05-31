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В Кремле отреагировали на предложение Кадырова ввести в России военное положение

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kremle-otreagirovali-na-predlozhenie-kadyrova-vvesti-v-rossii-voennoe-polozhenie
В Кремле отреагировали на предложение Кадырова ввести в России военное положение
Дмитрий Песков. Фото Сергея Бобылева/ТАСС

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов на Москву и Подмосковье написал в соцсетях, что в России необходимо вести военное положение для безопасности граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что обсуждений о введении в стране военного положения власти не ведут.

«Никаких решений не принималось и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что возможное введение в стране военного положения — это целиком и полностью прерогатива федеральной власти, сообщает РИА «Новости».

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