В Кремле отреагировали на предложение Кадырова ввести в России военное положение

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов на Москву и Подмосковье написал в соцсетях, что в России необходимо вести военное положение для безопасности граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что обсуждений о введении в стране военного положения власти не ведут.

«Никаких решений не принималось и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что возможное введение в стране военного положения — это целиком и полностью прерогатива федеральной власти, сообщает РИА «Новости».

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