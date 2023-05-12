Правительство РФ не поддержало освобождение от мобилизации не служивших в армии граждан

Инициатива депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева не нашла поддержки в лице Правительственной комиссии РФ.

Михаил Матвеев предложил ввести поправки в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Они предусматривали освобождение не проходивших службу в армии граждан от частичной мобилизации.

В ответном документе сообщается, что нововведение нецелесообразно и требует доработки. Кроме того, в Правительстве отметили, что в пояснительной записке к законопроекту не представлен анализ правоприменительной практики, который мог бы определить число граждан, попадающих по действия поправок, а также оценить степень влияния на обеспечение мобилизации, сообщает РИА «Новости».

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