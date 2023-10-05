В Кремле не комментируют слухи о перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

В СМИ появилась информация о якобы переходе кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может прокомментировать эту информацию, так как этот вопрос находится в ведении военного ведомства.

«Нет, я никак не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей — это вопросы, находящиеся в компетенции Минобороны», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы российского государства не стал комментировать планы о создании пункта базирования ВМФ РФ в Абхазии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения 30 сентября между Россией и Абхазией о создании в Очамчирской бухте на побережье Черного моря нового пункта постоянного базирования ВМФ РФ.