Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Абхазии будет постоянно базироваться ВМФ России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-abhazii-budet-postoyanno-bazirovatsya-vmf-rossii
В Абхазии будет постоянно базироваться ВМФ России
Фото пресс-службы Черноморского флота

На побережье Черного моря в Абхазии в Очамчирской бухте появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ.

О подписании соглашения 30 сентября между Россией и Абхазией сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, в Абхазию российский зашел малый ракетный корабль.

«Мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сообщил глава Республики Абхазия.

Президент республики отметил, что РФ предоставляет возможность абхазским специалистам повышать квалификацию в российских учебных заведениях, пишут «Известия».

Читайте также: в порту Туапсе 7 октября пройдут морские учения со стрельбами.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях