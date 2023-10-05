В Абхазии будет постоянно базироваться ВМФ России

На побережье Черного моря в Абхазии в Очамчирской бухте появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ.

О подписании соглашения 30 сентября между Россией и Абхазией сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. По его словам, в Абхазию российский зашел малый ракетный корабль.

«Мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сообщил глава Республики Абхазия.

Президент республики отметил, что РФ предоставляет возможность абхазским специалистам повышать квалификацию в российских учебных заведениях, пишут «Известия».

Читайте также: в порту Туапсе 7 октября пройдут морские учения со стрельбами.