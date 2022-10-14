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В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца

Происшествия
14.10.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoyarskom-krae-zaderzhali-zhenshhinu-kotoraya-vosem-let-nazad-na-kubani-zarezala-ottsa
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Убийство произошло в декабре 2014 года в станице Калниболотской в одном из домов на улице Льва Толстого. Подозреваемую, 36-летнюю жительницу Новопокровского района, следователи задержали в Канске Красноярского края.

По данным следствия, в 2014 году 53-летний мужчина приехал из города Краснокамска Пермского края и поселился в Новопокровском районе. Сначала он жил у своей сестры, а в октябре того же года переехал к своей 28-летней дочери в станицу Калниболотскую.

Между отцом и дочерью постоянно возникали конфликты на бытовой почве. Очередная ссора вспыхнула вечером 30 декабря. В ходе конфликта женщина схватила нож и несколько раз ударила им отца. От полученных ран он скончался на месте.

После этого злоумышленница закопала труп на приусадебном участке дома. В 2017 году она уехала в Канск, где жила до настоящего времени. О безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы так никто и не заявил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В октябре 2022 года об убийстве стало известно правоохранителям. Следователи установили местонахождение подозреваемой. На допросе она во всем призналась и показала место захоронения. Осмотрев указанное место, следователи обнаружили скелет мужчины.

Женщине предъявили обвинение в убийстве. Она находится под стражей, расследование продолжается.

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