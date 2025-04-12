В Красной Поляне и Эстосадке ночью расчищали дороги от выпавшего снега

В ночь с 11 на 12 апреля в поселке Красная Поляна и селе Эстосадок дорожные службы вели расчистку автотрасс от выпавшего снега.

В Муниципальном центре управления сообщили, что в работах задействована специализированная автодорожная техника. Дороги обработаны песчано-грунтовой смесью, всего на борьбу с гололедицей потратили 3 т состава. Расчистка асфальта от снега продолжится и в светлое время суток.

В МЦУ подчеркнули, что работа на горных автотрассах Сочи проведена в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма.

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