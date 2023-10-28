В Краснодарском военном авиационном училище прошел выпускной молодых летчиков

В авиационных вузах ВКС России 28 октября прошли торжественные церемонии выпуска молодых офицеров, летчиков и штурманов.

Молодых офицеров выпустило Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова, а также в Сызранский и Челябинский филиалы Военно-воздушной академии. Всего из авиационных вузов в 75-летнюю годовщину создания армейской авиации выпустились более 800 летчиков и штурманов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Во время спецоперации на Украине ВКС РФ показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняя все поставленные задачи. Вам, сегодняшним выпускникам, предстоит в кратчайшие сроки влиться в ряды воздушных защитников нашего Отечества и стать достойными наследниками поколения победителей и героев Великой Победы», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе выпуска летчиков в Краснодаре.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова ведет подготовку кадров оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выпускницы Краснодарского летного училища приступили к службе в военной авиации. Впервые в новейшей истории России курс девушек в военное авиационное училище набрали в 2017 году. Они окончили вуз осенью прошлого года и в октябре текущего — уже приступили к службе в авиаполках.