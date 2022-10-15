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В Краснодарском торгово-экономическом колледже комиссия разберется в конфликте педагога и студента

Происшествия
15.10.2022 18:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-torgovo-ekonomicheskom-kolledzhe-komissiya-razberetsya-v-konflikte-pedagoga-i-studenta
В Краснодарском торгово-экономическом колледже комиссия разберется в конфликте педагога и студента
Фото t.me/krasnodarkray1

В колледже во время урока математики между преподавателем и одним из студентов произошел конфликт.

По данным краевого министерства образования, во время урока преподаватель вызвал к доске студента. Молодой человек во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Студент не смог ответить на вопросы по пройденной теме, а во время разговора с педагогом грубил.

«Вероятно, это и спровоцировало инцидент. На понедельник назначено собрание конфликтной комиссии с участием студента, его родителей и педагога. Во вторник планируется проведение родительского собрания для обсуждения конфликта в группе», — отметили в министерстве.

Решение о наказании виновных будет принято конфликтной комиссией по результатам заседания с учетом мнения родителей группы. По словам мамы студента, претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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