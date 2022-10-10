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В Краснодарском крае уволили учительницу, которая «помыла рот с мылом» восьмикласснику

Происшествия
10.10.2022 07:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-uvolili-uchitelnitsu-kotoraya-pomyla-rot-s-mylom-vosmiklassniku
В Краснодарском крае уволили учительницу, которая «помыла рот с мылом» восьмикласснику
Фото t.me/ghestkrd

Инцидент произошел в октябре школе № 17 Отрадненского района.

Видеозапись опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как учительница заливает в рот мальчику жидкое мыло из флакона с дозатором.

Произошедшее прокомментировали в краевом оперативном штабе. По его данным, учитель русского языка и литературы услышала в коридоре нецензурную брань. Она вышла в коридор и выяснила, что ругался ученик 8 класса.

Со слов учителя, в присутствии других учеников она рассказала школьнику историю о писателе Эрнесте Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом. Педагог в шуточной форме предложила ученику сделать то же самое, и тот согласился.

«Учитель уволена по собственному желанию 7 октября, директор будет освобождена от занимаемой должности с 10 октября. Родители ребенка претензий к школе не имеют, просят дальнейших проверок не проводить, уголовное дело в отношении педагога не возбуждать», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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