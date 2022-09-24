В Краснодаре отстранили от уроков учителя, схватившего за горло ученика

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соцсетях появилась информация, что 20 сентября в школе № 58 учитель физики на перемене начал конфликтовать с учеником 7 класса.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что мужчина схватил за школьника за горло. Эту информацию прокомментировали в мэрии краевой столицы.

«По информации департамента образования, организована внутренняя проверка всех обстоятельств инцидента. Учитель отстранен от ведения уроков в этом классе», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

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