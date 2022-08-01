В Краснодарском театре драмы пройдет режиссерская лаборатория по творчеству Островского
Культура
01.08.2022 08:03
Режиссерская лаборатория «Быт или не быт. А. Н. Островский» стартует в Краснодарском театре драмы 3 августа. За неделю режиссеры и артисты подготовят четыре эскиза, из которых зрители смогут выбрать тот, который войдет в репертуар театра.
Главный режиссер театра Арсений Фогелев представит свою работу по пьесе «Свои люди — сочтемся», Елизавета Бондарь поставит эскиз по «Пучине». Свою версию пьесы «Сердце не камень» подготовит Мурат Абулкатинов, а Артем Устинов представит постановку по «Снегурочке».
Отчетные показы запланированы на 10 и 11 августа. Вход по записи. О регистрации на показы будет объявлено дополнительно в соцсетях театра, сообщили в пресс-службе Краснодарского театра драмы.
После каждого показа пройдет обсуждение эскизов с критиками и артистами, а также зрительское голосование.
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