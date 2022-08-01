В Краснодарском театре драмы пройдет режиссерская лаборатория по творчеству Островского

Фото t.me/dramteatrkrd

Режиссерская лаборатория «Быт или не быт. А. Н. Островский» стартует в Краснодарском театре драмы 3 августа. За неделю режиссеры и артисты подготовят четыре эскиза, из которых зрители смогут выбрать тот, который войдет в репертуар театра.

Главный режиссер театра Арсений Фогелев представит свою работу по пьесе «Свои люди — сочтемся», Елизавета Бондарь поставит эскиз по «Пучине». Свою версию пьесы «Сердце не камень» подготовит Мурат Абулкатинов, а Артем Устинов представит постановку по «Снегурочке».

Отчетные показы запланированы на 10 и 11 августа. Вход по записи. О регистрации на показы будет объявлено дополнительно в соцсетях театра, сообщили в пресс-службе Краснодарского театра драмы.

После каждого показа пройдет обсуждение эскизов с критиками и артистами, а также зрительское голосование.

Читайте также: актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае.