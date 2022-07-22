Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае
Культура
22.07.2022 20:42
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступит перед жителями и гостями Кубани с концертом «Музыкальные шедевры советского кино».
Бесплатные концерты в Краснодарском крае пройдут по следующему расписанию:
- 1 августа – Лазаревское (Центр национальных культур);
- 2 августа – Адлер (районный ДК);
- 3 августа – Сочи (Зимний театр);
- 4 августа – Геленджик (ДК);
- 5 августа – Туапсе (ДК);
- 6 августа – Кабардинка (ДК);
- 8 августа – Анапа (городской театр);
- 9 августа – Архипо-Осиповка (ДК).
Зрителей ждет живая музыка, известные композиции из лучших советских кинофильмов, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Дмитрий Певцов известен своим участием в сериалах: «Бандитский Петербург», «Достоевский», «Королева Марго», а также в фильмах: «Турецкий Гамбит», «Жмурки», «День выборов» и «Борис Годунов».
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