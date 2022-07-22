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Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае

Культура
22.07.2022 20:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/akter-dmitrij-pevtsov-v-avguste-dast-seriyu-besplatnyh-kontsertov-v-krasnodarskom-krae
Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае
Дмитрий Певцов. Фото kino-teatr.ru

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступит перед жителями и гостями Кубани с концертом «Музыкальные шедевры советского кино».

Бесплатные концерты в Краснодарском крае пройдут по следующему расписанию:

  • 1 августа – Лазаревское (Центр национальных культур);
  • 2 августа – Адлер (районный ДК);
  • 3 августа – Сочи (Зимний театр);
  • 4 августа – Геленджик (ДК);
  • 5 августа – Туапсе (ДК);
  • 6 августа – Кабардинка (ДК);
  • 8 августа – Анапа (городской театр);
  • 9 августа – Архипо-Осиповка (ДК).

Зрителей ждет живая музыка, известные композиции из лучших советских кинофильмов, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Дмитрий Певцов известен своим участием в сериалах: «Бандитский Петербург», «Достоевский», «Королева Марго», а также в фильмах: «Турецкий Гамбит», «Жмурки», «День выборов» и «Борис Годунов».

Читайте также: матч ФК «Краснодар» со «Спартаком» дополнили бонусом — бесплатным концертом группы «Моя Мишель».

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