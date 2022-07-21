Матч ФК «Краснодар» со «Спартаком» дополнили бонусом — бесплатным концертом группы «Моя Мишель»

Фото t.me/fckrasnodar

Музыкальный «разогрев» перед игрой начнется в 18:00 на открытой площадке перед стадионом.

Об этом сообщила пресс-служба ФК «Краснодар» 20 июля.

«Субботняя битва «Краснодара» против «Спартака» становится Winline матчем тура в РПЛ! Мы знаем, что вы копили эмоции еще с прошлого противостояния и сберегли их к субботнему поединку. Разогреть их перед матчем поможет группа «Моя Мишель»», — написали в Telegram-канале клуба.

Представители ФК «Краснодар» отметили, что концерт станет еще одним поводом прийти на матч заранее.

Группа «Моя Мишель» из Благовещенска, основана в 2009 году. Играет в стиле синти-поп и поп-рок.

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