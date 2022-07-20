ФК «Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Баньяца

Михайло Баньяц. Фото fckrasnodar.ru

Футболист 20 июля успешно прошел медицинское обследование в клубе и подписал контракт с «быками» до июня 2026 года.

Михайло Баньяц перешел в «Краснодар» из сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола».

«Теперь все формальности урегулированы, и 22-летний полузащитник вошел в состав черно-зеленых», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

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