Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском театре драмы 16 декабря представят премьеру комедии «12 стульев»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-teatre-dramy-16-dekabrya-predstavyat-premeru-komedii-12-stulev
В Краснодарском театре драмы 16 декабря представят премьеру комедии «12 стульев»
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Режиссером постановки по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова выступит Георгий Цнобиладзе.

Режиссер известен краснодарскому зрителю по спектаклю «Горгоны» в Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького.

Свою новую работу он представит на большой сцене театра 16 декабря. Роль Остапа Бендера исполнят главный режиссер Краснодарского драмтеатра, заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев и заслуженный артист Кубани Алексей Сухоручко.

«Весь мир — театр. В нем стулья — что первый, что восьмой и что двенадцатый — актеры, но лишь один из них играет роль. Роль клада! Ведь, согласно открывшемуся секрету, лишь в один из двенадцати стульев зашиты фамильные драгоценности», — говорится в описании спектакля.

Возрастное ограничение 16+, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 242, Краснодарский театр драмы перед Новым годом представит премьеру сказки «Буратино».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
  2. В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
  3. В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
  4. В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
  5. Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 15 декабря
  6. В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях