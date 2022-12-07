В Краснодарском театре драмы 16 декабря представят премьеру комедии «12 стульев»

Режиссером постановки по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова выступит Георгий Цнобиладзе.

Режиссер известен краснодарскому зрителю по спектаклю «Горгоны» в Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького.

Свою новую работу он представит на большой сцене театра 16 декабря. Роль Остапа Бендера исполнят главный режиссер Краснодарского драмтеатра, заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев и заслуженный артист Кубани Алексей Сухоручко.

«Весь мир — театр. В нем стулья — что первый, что восьмой и что двенадцатый — актеры, но лишь один из них играет роль. Роль клада! Ведь, согласно открывшемуся секрету, лишь в один из двенадцати стульев зашиты фамильные драгоценности», — говорится в описании спектакля.

Возрастное ограничение 16+, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 242, Краснодарский театр драмы перед Новым годом представит премьеру сказки «Буратино».