В Краснодарском театре драмы 15 сентября представят премьеру макротрагикомедии «Космос»

Видео канала «Кубань 24»

Спектакль основан на одноименной пьесе драматурга Алексея Житковского из Нижневартовска. С его творчеством жители краевой столицы познакомятся впервые.

О сложных поворотах в судьбе главных героев рассказали на пресс-конференции, посвященной постановке.

«Без смеха иной раз даже страдать тяжело. Как мне кажется, этим и занимается главная героиня, потому что воспринимать все это на полном серьезе с точки зрения, скажем, европейской ментальности очень странно. Пьеса написана с юмором, иронией и сарказмом», — рассказал режиссер-постановщик спектакля «Космос» Арсений Фогелев.

Ближайшие показы спектакля пройдут 15–18 сентября. Свободные места в зале остались только на последний день. Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут увидеть постановку по «Пушкинской карте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос».