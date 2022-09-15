В Краснодарском театре драмы 15 сентября представят премьеру макротрагикомедии «Космос»
Спектакль основан на одноименной пьесе драматурга Алексея Житковского из Нижневартовска. С его творчеством жители краевой столицы познакомятся впервые.
О сложных поворотах в судьбе главных героев рассказали на пресс-конференции, посвященной постановке.
«Без смеха иной раз даже страдать тяжело. Как мне кажется, этим и занимается главная героиня, потому что воспринимать все это на полном серьезе с точки зрения, скажем, европейской ментальности очень странно. Пьеса написана с юмором, иронией и сарказмом», — рассказал режиссер-постановщик спектакля «Космос» Арсений Фогелев.
Ближайшие показы спектакля пройдут 15–18 сентября. Свободные места в зале остались только на последний день. Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут увидеть постановку по «Пушкинской карте».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос».
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