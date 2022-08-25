Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Премьера спектакля по пьесе современного драматурга Алексея Житковского состоится 15 сентября.

Постановщиком «Космоса» выступил главный режиссер Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Арсений Фогелев. Жанр постановки определили как макротрагикомедию.

Спектакль расскажет историю Татьяны — простой учительницы английского, вдовы, мечтающей о Микки Рурке и воспитывающей подростка. Размеренную жизнь героини резко меняет известие о том, что в город приезжает ее бывший одноклассник. Единственный «выживший» мальчик из всего класса. Мальчик, который стал космонавтом.

Премьерные показы пройдут 15, 16, 17 и 18 сентября. Возрастное ограничение 18+, сообщает пресс-служба театра в Telegram.

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