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В краснодарском поселке Лазурном заложили новую аллею

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-poselke-lazurnom-zalozhili-novuyu-alleyu
В краснодарском поселке Лазурном заложили новую аллею
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На субботнике 18 ноября высадили почти 200 деревьев.

На аллее высадили павловнии и катальпы. Работы провели представители департамента строительства и МКУ «Единая служба заказчика» совместно с активистами из поселка. Работы провели за внебюджетные средства.

До конца года в Краснодаре планируют посадить более 2 тыс. деревьев и кустарников. Со второй половины ноября на улицах города появятся 700 кустарников гибискуса и бирючины. А на парковых аллеях планируют посадить около 160 деревьев хвойных и лиственных пород и около 50 кустов можжевельника, кипарисовика и туи, сообщает пресс-служба мэрии.

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