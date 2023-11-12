Обновленную набережную пляжа «Звездный» в Сочи откроют к лету 2024 года

В Сочи начали реконструкцию набережной пляжа «Звездный», которая составит единый архитектурный ансамбль с обновленным пляжем «Ривьера».

Этот проект — часть 15-километрового пешеходного маршрута «Две реки — одно море», который соединяет Мацесту с центром Сочи.

На набережной «Звездного» делают новые мачты освещения, прокладывают инженерные сети, меняют брусчатку. На пляже появятся зоны теневых аэрариев, отдыха и водных аттракционов. Кроме того, предусмотрено строительство 25-метрового плавательного бассейна. В проекте новой набережной учтены потребности детей, взрослых, в том числе маломобильных граждан.

«Совместно с инвесторами делаем совершенно новую набережную – просторную и в то же время очень функциональную. Здесь можно будет и отдохнуть, и заняться спортом, много места предусмотрим для детей. Вся территория станет точкой притяжения: с террасами, амфитеатрами, благоустроенными зонами для прогулок — значительную часть займет субтропическое озеленение», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Сейчас на финальной стадии строительства — пешеходный мост через реку Сочи. Полностью обновленное пространство с набережной, пляжем и мостом планируют открыть к лету следующего года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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