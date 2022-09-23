В краснодарском поселке Лазурном открылась первая библиотека
Филиал библиотеки № 10 заработал в поселке 23 сентября на улице Носаленко, 1/1. Книжный фонд состоит из 7 тыс. книг.
Для открытия этой библиотеки мэрия Краснодара выделила более 700 тыс. рублей. На эти деньги купили 7 тыс. книг для читателей разного возраста. Фонд насчитывает более 20 наименований периодических изданий.
«Библиотека всегда имела большое значение в жизни человека. Это не только книгохранилище, но и место для общения. Теперь такое место появилось и в поселке Лазурном. Мы видим, как библиотеки необходимы людям, горожане обращаются к нам с просьбой их открытия в разных уголках краевой столицы», — рассказала директор централизованной библиотечной системы Елена Мирошниченко.
Гостям провели экскурсию по филиалу. В детском отделе рассказал о своем творчестве член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Краснодарского края Владимир Архипов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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