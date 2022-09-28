В Краснодарском педагогическом колледже открылись две новые мастерские
Кабинеты для мастерских «Дошкольное образование» и «Преподавание в младших классах» оснащены техническим оборудованием, которое используют в современных детских садах и школах. Это цифровые лаборатории, автогородки и интерактивные песочницы.
На занятиях студенты смогут отработать полученные теоретические знания на практике: не теряться при знакомстве с новым оборудованием, иметь в профессиональном багаже набор развивающих игр.
«Нам очень важно, чтобы в педагогическом колледже создавалась такая же современная образовательная среда, которая позволяет прийти нашим коллегам быть подготовленными к любым вызовам времени, а самое главное — работать в современном пространстве, формировать те необходимые компетенции, которые нужны современной школе, современным подросткам, нашим детям», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.
В ближайшее время в Краснодарском крае планируют открыть еще шесть мастерских в пяти учебных заведениях.
Читайте также: в четырех техникумах Кубани по нацпроекту открыли шесть новых мастерских.
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
- Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
- Умер певец Борис Моисеев
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
- Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек