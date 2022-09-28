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В Краснодарском педагогическом колледже открылись две новые мастерские

Общество
28.09.2022 08:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-pedagogicheskom-kolledzhe-otkrylis-dve-novye-masterskie
Видео канала «Кубань 24»

Кабинеты для мастерских «Дошкольное образование» и «Преподавание в младших классах» оснащены техническим оборудованием, которое используют в современных детских садах и школах. Это цифровые лаборатории, автогородки и интерактивные песочницы.

На занятиях студенты смогут отработать полученные теоретические знания на практике: не теряться при знакомстве с новым оборудованием, иметь в профессиональном багаже набор развивающих игр.

«Нам очень важно, чтобы в педагогическом колледже создавалась такая же современная образовательная среда, которая позволяет прийти нашим коллегам быть подготовленными к любым вызовам времени, а самое главное — работать в современном пространстве, формировать те необходимые компетенции, которые нужны современной школе, современным подросткам, нашим детям», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В ближайшее время в Краснодарском крае планируют открыть еще шесть мастерских в пяти учебных заведениях.

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